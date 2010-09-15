Переводчик белорусского

Доброго времени суток!

Необходим переводчик на белорусский язык. Нужно перевести до завтра, до 16 сентября, свидетельство о смерти и свидетельство о рождении с заверительными штампами и печатями нотариуса.

Напишите, пожалуйста, свой тариф. Возможно постоянное сотрудничество.