Нужен переводчик с русского на английский

Здравствуйте, нужны тексты на английском на постоянной основе, что это может быть:

- рерайт статей на английском

- перевод русских статей на английский

- написание самостоятельно из головы на английском

Для меня не принципиально, какой вариант Вы будете использовать. Главное условие – уникальность и читаемость текстов (гугл переводчики и пр не подходят, строго проверяется). Необходимая уникальность – от 90%.

Оплата: 1$ за 1000 знаков без пробелов, объемы большие – сколько будете успевать. Темы разные, ничего сложного.

Для теста просьба сделать рерайт данного отрывка:

Many of the advocates that any UV irradiation causes harm are connected with $35 billion sunsreeen industry, which wants you to over-use their product. Saying that ultraviolet light leads to development of a skin cancer and hence should be avoided is just like saying water leads drowning and consequently it should be avoided.