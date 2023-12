Переводчик с английского на русский. Долгосрочно.

Добрый день. Требуется переводчик с английского на русский для долгосрочного сотрудничества.

При подаче заявки указывайте Вашу цену за 1 000 знаков. Заявки без цены или с ценой из серии "договоримся" рассматриваться не будут вообще.

График перевода такой: октябрь-декабрь - 1 статья в 2 дня.

Далее 1-3 статей в день. Приступать 25 октября.

Для участия в проекте необходим пробный перевод. Абзац приведен ниже.

Перевод присылайте на почту [email protected]. Спасибо за внимание.

Christopher Ward is a 5-year old London based watchmaker who creates affordable quartz and mechanical timepieces. They have a new swiss made diver watch that will be available for sale in November called the C60 Kingfisher Auto. It is an automatic dive watch powered by an ETA 2824-2 self-winding mechanical movement. The case is 42 mm x 13 mm in diameter and features thick 4.5 mm sapphire crystal. The caseback is solid and features a NDL dive scale engraved in it. The caseback and crown screw-in and help to maintain water-resistance down to 300 meters (1000 ft). There is a 2-piece unidirectional dive bezel to keep track of your dive time. The indices feature a Superuminova treatment for visibility at night or underwater. The dial features a bright yellow metallic finish. The strap is silicon rubber with a stainless steel butteryfly clasp.