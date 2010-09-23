Китайско-русский устный переводчик

Дорогие коллеги,

нам срочно на длительный проект нужен устный последовательный переводчик китайского языка в Москве (тематика техническая, строительство).

Работать предстоит три недели, график 5/2, на полный рабочий день (по 8 часов).

Офис - м. павелецкая

Начало работы - понедельник (27.09.2010)

Переводчика возьмем на оклад.

Пожалуйста, высылайте свои резюме на [email protected] и предлагайте ставки (полную сумму за 3 недели работы).

Такой же проект предполагается на декабрь, срок - 3 месяца. Успешный кандидат возьмет и второй проект.