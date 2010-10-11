Требуется редактор англ.-рус./рус.-англ. текстов

Постоянная работа, языковая поддержка образовательного процесса в техническом учебном заведении в г. Казань.(русскоязычные преподаватели, тайскоязычные студенты). Работа в режиме учебного заведения, в том числе, иногда до 19:00 вечером и по утрам субботы, с учётом всего ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья,
Ищем хорошего, опытного редактора английского языка (преимущественно, технические тексты). Работа удаленно, главное - быть на связи (желательно быть на связи и готовым к работе и в выходные дни, связь - телефон, почта, скайп, аська и т.п.).
Пожалуйста, высылайте свои резюме с описанием редакторского опыта, примеры работ, норму выработки в день (количество страниц) и ставки за редактуру на [email protected]
Желательно - оформленный статус ИП (о его наличии или отсутствии просьба также писать в резюме).
Заранее всех благодарю!
- Похожие заказы
- $2500Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется технический переводчик с английского, объем – 40 тыс. слов, срок – месяц. Работа в Традосе. Опыт в технических переводах не менее 5 лет. Основные темы: оборудование для трубопроводов, КИПиА, электрооборудование, нефтегаз. Тариф: 0.03 евро ...Переводы27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Описание: требуется переводчик удаленно для ведения устной корреспонденции с потенциальными и действующими клиентами. Требования: - отличное знание английского языка; -знание ПК; -поcтоянный доступ в Интернет. Условия работы: 6-ти дневная рабочая неделя, суббота сокращенный день. В это время нужно быть ...Переводы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Нас интересует перевод с английского на итальянский, латышский и литовский. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 слов в месяц, то есть 3000 слов в день. ...Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Дорогие коллеги, нам срочно на длительный проект нужен устный последовательный переводчик китайского языка в Москве (тематика техническая, строительство). Работать предстоит три недели, график 5/2, на полный рабочий день (по 8 часов). Офис - м. павелецкая Начало работы - понедельник ...Переводынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются менеджеры по внешнеэкономической деятельности со сзнанием английского, французского, испанского, итальянского или португальского языка для перевода технической информации и организации сбыта продукции в страны Европы и Латинской Америки. Описание проекта в прикрепленном файле. Резюме присылайте ...Переводы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется переводчик с английского на русский для долгосрочного сотрудничества. При подаче заявки указывайте Вашу цену за 1 000 знаков. Заявки без цены или с ценой из серии "договоримся" рассматриваться не будут вообще. График перевода такой: ...Переводы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен переводчик для выполнения периодических заказов. Хорошее знание языка, ориентирование в IT технологиях. Среди возможных работ, перевод технических заданий (не очень объемных, примеры можно посмотреть в истории проектов), перевода переговоров. Переводы могут потребоваться в ...Переводы22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10000
Здравствуйте, нужны тексты на английском на постоянной основе, что это может быть: - рерайт статей на английском - перевод русских статей на английский - написание самостоятельно из головы на английском Для меня не принципиально, какой вариант Вы будете использовать. ...Переводы13 заявокЗакрыт13 лет назад
ABBYY ls требуются переводчики японского и китайского языка по телефону. Мы предлагаем либо работу в офисе с 10 до 19, либо удаленно. Переводчики должны быть из Москвы и МО. Резюме и расценки высылать на [email protected] IreneПереводынет заявокЗакрыт13 лет назад