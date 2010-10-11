Требуется редактор англ.-рус./рус.-англ. текстов

Друзья,

Ищем хорошего, опытного редактора английского языка (преимущественно, технические тексты). Работа удаленно, главное - быть на связи (желательно быть на связи и готовым к работе и в выходные дни, связь - телефон, почта, скайп, аська и т.п.).

Пожалуйста, высылайте свои резюме с описанием редакторского опыта, примеры работ, норму выработки в день (количество страниц) и ставки за редактуру на [email protected]

Желательно - оформленный статус ИП (о его наличии или отсутствии просьба также писать в резюме).

Заранее всех благодарю!