Переводчик с английского на казахский язык

$50
ПереводыЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Бюро переводов срочно требуется удаленный переводчик с английского на казахский язык.

Резюме отправлять по адресу эл. почты – [email protected]

Обязательно указать расценки на работу в языковой паре – английский – казахский (основные темы – тексты общего характера, информационные технологии, руководства по эксплуатации и т.п.), а также методы оплаты услуг.

Основные требования:

- доступность в течение рабочего дня

- знание переводческой среды Trados

- возможность общения через ICQ или Skype

Желательно наличие рекомендаций

13 лет назад
RomanBlinov
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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