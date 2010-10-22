Устный переводчик английский<>киргизский/русский

ПереводыЗакрытнет заявок123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется устный переводчик в Бишкеке, со знанием английского и киргизского языков

расценки и резюме присылайте [email protected]

13 лет назад
e-talk
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переводчик с английского на казахский язык

    $50

    Бюро переводов срочно требуется удаленный переводчик с английского на казахский язык. Резюме отправлять по адресу эл. почты – [email protected] Обязательно указать расценки на работу в языковой паре – английский – казахский (основные темы – тексты общего характера, ...

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики инструкций с русского на казахский

    Для перевода инструкций к бытовой технике требуются переводчики с русского на казахский (носители языка). Резюме и примеры переводов присылайте на [email protected]. Обязательно указывайте стоимость. ICQ 433255834 Skype Nataligolotko

    Переводы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер ВЭД или Менеджер МО

    $500

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!!! В данный момент нужны люди с навыками работы на международном уровне в плане работы с иностранными клиентами в отрасли рекламы и web. ------------------------------------------------ Требования: 1.Знания одного из слудеющих языков: английский, немецкий, ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчик IT текстов с англ. -> рус. на постоянку

    Добрый день! Требуется переводчик текстов ИТ тематики на постоянную основу. Что необходимо делать: Ежедневно (Пн. – Пт.) будут высылаться тексты общим объемом 4-6 тыс. знаков без учета пробелов, на следующий день они должны быть переведены. Кого ищу: Человека, который ...

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переводчики текстов с украинского на русский

    Требуются переводчики текстов с украинского на русский. Тексты различной направленности. Объемы согласовываются. Предлагайте свои условия сотрудничества. Предпочтения - людям с филологическим образованием.

    Переводы49 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется редактор англ.-рус./рус.-англ. текстов

    Друзья, Ищем хорошего, опытного редактора английского языка (преимущественно, технические тексты). Работа удаленно, главное - быть на связи (желательно быть на связи и готовым к работе и в выходные дни, связь - телефон, почта, скайп, аська и ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Технический переводчик с английского

    Требуется технический переводчик с английского, объем – 40 тыс. слов, срок – месяц. Работа в Традосе. Опыт в технических переводах не менее 5 лет. Основные темы: оборудование для трубопроводов, КИПиА, электрооборудование, нефтегаз. Тариф: 0.03 евро ...

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад