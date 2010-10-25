Для тематического Интернет-портала требуется переводчик.

В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ:

1. Тематическая лента новостей (5 - 10 материалов в день, перевод с иностранных информационных агентств).

2. Разовый перевод материала.

Плюс, какими языками владеете.

Заявки оставляете только здесь (скрыты от других пользователей).