Переводчик с английского на русский

Бюро переводов срочно требуются переводчики (2-3 человека) Языковая пара: английский – русский. Тематика: бизнес/менеджмент Обязательно знание Trados. Опыт работы в рамках тематики от 2-х лет. За 12 дней необходимо выполнить перевод 20 – 25 тыс. слов. Тестовый перевод ...
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Нужны переводы с английского языка моих работ и работ моих коллег, так как работаем для англоязычной аудитории и потребителей то оформлять (создавать ) тоже самое в русском варианте нет времени, проще оплатить перевод и доработать в случае необходимости. Это могут быть различные официальные, и личные документы, текст книг и e-book, лекции, программы обучения и так далее.. Свежий взгляд на вещи, указания неточностей и так далее приветствуется.Инициатива в данном случае не наказуема а оплачиваемая.
Весь материал защищен патентом и конфиденциален. Требуется порядочность, обязательное условие не разглашение, не распространение и не использование материала в любых целях. Поэтому если хоть немного сомневаетесь в том что умеете хранить тайны, просьба не браться за работу. Договор о неразглашении тайны с условием оплаты материального возмещения в случае нарушения условий обязателен и независимо частное вы лицо или юридическое договор на выполнение услуг будет составлен в обязательном порядке. Хорошо знаю наших поэтому предупреждаю Договор будет международным так что и не надейтесь что это блеф. Есть опыт.
Работа на долгосрочной постоянной основе. Не зависимо на какой сумме оплаты 1000 слов сойдемся, В дальнейшем возможно повышение гонорара. Указанный бюджет условный, в среднем в год бывает переводов от 1500 до 5000 долларов. При удовлетворении работой возможны различные поощрения, в виде дополнительной платы, подарков. Порядочность и соблюдение всех условий и договоренностей гарантирую.
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