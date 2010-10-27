Переводчик с английского на русский

Нужны переводы с английского языка моих работ и работ моих коллег, так как работаем для англоязычной аудитории и потребителей то оформлять (создавать ) тоже самое в русском варианте нет времени, проще оплатить перевод и доработать в случае необходимости. Это могут быть различные официальные, и личные документы, текст книг и e-book, лекции, программы обучения и так далее.. Свежий взгляд на вещи, указания неточностей и так далее приветствуется.Инициатива в данном случае не наказуема а оплачиваемая.

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Работа на долгосрочной постоянной основе. Не зависимо на какой сумме оплаты 1000 слов сойдемся, В дальнейшем возможно повышение гонорара. Указанный бюджет условный, в среднем в год бывает переводов от 1500 до 5000 долларов. При удовлетворении работой возможны различные поощрения, в виде дополнительной платы, подарков. Порядочность и соблюдение всех условий и договоренностей гарантирую.