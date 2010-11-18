Сотрудник с хорошим знанием английского.

На новостной сайт требуется переводчик с хорошим знанием английского. Поиск, выбор, перевод и размещение новостей на сайт. Постоянный доступ в интернет. Желателен опыт работы в интернет-СМИ. Ответственность, исполнительность. Подработка для тех, кто действительно хорошо владеет ...
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Требуются люди, готовые совершать звонки на английском языке. За один звонок платим 5$.
За всей информацией обращаться в icq: 622385567
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