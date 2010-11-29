На новостной сайт переводчик, контент-менеджер

На удаленную работу требуются переводчики с английского языка на русский, с русского языка на немецкий и с русского на французский для перевода статей о софте.
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На новостной сайт требуется переводчик с хорошим знанием английского. Поиск, выбор, перевод и размещение новостей на сайт. Постоянный доступ в интернет. Желателен опыт работы в интернет-СМИ. Ответственность, исполнительность. Подработка для тех, кто действительно хорошо владеет английским языком. Режим работы: 6 дней в неделю, 6 новостей в смену. Стабильная долговременная работа.
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