Технический переводчик/редактор

ПереводыЗакрыт4 заявки375 просмотров
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Команда переводчиков «Translators Family» (http://translatorsfamily.com) приглашает к долгосрочному сотрудничеству переводчиков и редакторов (англ./нем.–рус./укр.).

Работа удаленная.

Много заказов по тематикам: техника, машиностроение, цементная и строительная промышленность, медицина, IT.

Высылайте резюме и желаемые расценки за слово/час работы на [email protected]

Требования к переводчику:

- высшее (желательно) лингвистическое образование;

- второе высшее образование (техн.) приветствуется;

- опыт работы переводчиком от 3-х лет;

- грамотный русский/украинский;

- свободное владение ПК;

- знание переводческих систем и систем по локализации ПО (напр., Trados) или желание их освоить;

- постоянный доступ к Интернет.

Требования к редактору:

- высшее образование и/или опыт работы в определенной области, связанной с тематикой перевода;

- второе высшее образование (лингвистическое) приветствуется;

- опыт работы редактором не менее 3х лет;

- хорошее знание письменного англ. и/или нем. языка - достаточное, чтобы с опорой на оригинал вносить исправления в перевод;

- грамотный русский и/или украинский;

- свободное владение ПК;

- знание переводческих систем и систем по локализации ПО (напр., Trados)или желание их освоить;

- постоянный доступ к Интернет.

Просьба - отвечать только на email [email protected]!

13 лет назад
OlegSemerikov
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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