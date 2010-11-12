Технический переводчик/редактор

На новостной сайт требуется переводчик с хорошим знанием английского. Поиск, выбор, перевод и размещение новостей на сайт. Постоянный доступ в интернет. Желателен опыт работы в интернет-СМИ. Ответственность, исполнительность. Подработка для тех, кто действительно хорошо владеет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Команда переводчиков «Translators Family» (http://translatorsfamily.com) приглашает к долгосрочному сотрудничеству переводчиков и редакторов (англ./нем.–рус./укр.).
Работа удаленная.
Много заказов по тематикам: техника, машиностроение, цементная и строительная промышленность, медицина, IT.
Высылайте резюме и желаемые расценки за слово/час работы на [email protected]
Требования к переводчику:
- высшее (желательно) лингвистическое образование;
- второе высшее образование (техн.) приветствуется;
- опыт работы переводчиком от 3-х лет;
- грамотный русский/украинский;
- свободное владение ПК;
- знание переводческих систем и систем по локализации ПО (напр., Trados) или желание их освоить;
- постоянный доступ к Интернет.
Требования к редактору:
- высшее образование и/или опыт работы в определенной области, связанной с тематикой перевода;
- второе высшее образование (лингвистическое) приветствуется;
- опыт работы редактором не менее 3х лет;
- хорошее знание письменного англ. и/или нем. языка - достаточное, чтобы с опорой на оригинал вносить исправления в перевод;
- грамотный русский и/или украинский;
- свободное владение ПК;
- знание переводческих систем и систем по локализации ПО (напр., Trados)или желание их освоить;
- постоянный доступ к Интернет.
Просьба - отвечать только на email [email protected]!
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