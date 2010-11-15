Нужны переводчики (англ.-рус.) на Caterpillar

Требуются переводчики и редакторы по технической тематике Caterpillar (компания производит землеройно-транспортную технику). Нужны люди с опытом работы именно по этой тематике.

Важным условием является знание и опыт работы в программе ТРАДОС! Просьба не писать и не тратить свое и наше время если вы в этой программе не работали.

В данный момент объем работы предполагает занять потенциальных переводчиков и редакторов на неделю и более. Если результат будет хороший то возможно сотрудничество в и дальнейшем.

Оплата обсуждается индивидуально.