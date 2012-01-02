Переводчик английского (финансы, экономика, право)

Уважаемые фрилансеры!

Агентству для удаленного сотрудничества требуются переводчики английского для выполнения переводов преимущественно финансово-экономической и юридической тематики и преимущественно в направлении RU -> EN.

Просьба присылать ваши предложения на [email protected] с темой "Анг + ваша фамилия". Сообщения на сайте не читаем!!!! Не надо оставлять здесь свои заявки!!!!

Предложения рассматриваются только в том случае, если вы:

1) выполнили тест (все задания или любые на выбор, которые вы можете выполнить наиболее качественно)

2) имеете опыт работы в соответствующей сфере (приложите резюме)

3) указали в письме желаемые ставки

Особо приветствуются переводчики с ИП (или готовые открыть ИП). Их кандидатуры будут рассматриваться в первую очередь. Подходящим кандидатам гарантирована достойная и своевременная оплата.

Огромная просьба не засорять мне ящик, если вы не уверены в своих силах или выполняли подобные переводы всего лишь пару раз в жизни.