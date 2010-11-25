Требуется лингвист- преподаватель английского языка. Для работы в обучающем проекте обучения английскому языку по художественным, анимационным и обучающим (разным дисциплинам, экономика, бизнес и т.д.) фильмам. Суть работы в следующем - есть видео, к нему есть текст в виде титров, фильм условно делится на небольшие отрезки (5-7 строк тиров), в которых на усмотрение исполнителя выбирается грамматическая конструкция к которой дается пояснение, практическое задание, лексика для запоминания учеником. Заинтересованным в участии вышлем боле подробное описание.