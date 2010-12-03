Требуется переводчик английского на комп. портал

Требуется переводчик английского на компьютерный игровой портал. Работа удалённая.

Обязанности: Перевод статей.

З/п: от 48 000 руб. мес. до 63 000 руб.

Работа постоянная, после испытательного срока 3 месяца. На постоянной основе возможен переезд в Санкт-Петербург в офис компании по желанию работника.

Оставляйте ваше резюме в проекте, в приват, или на емэйл.

Рассматриваемым кандидатам будет предложено 1 небольшое тестовое задание.

Возможность начала работы уже с понедельника :)

Спасибо.