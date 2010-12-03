Требуется переводчик немецкого языка

$1000
ПереводыЗакрыт8 заявок276 просмотров
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Требуется на постоянной основе переводчик для перевода текстов и обзвона по скайпу в Германию. Оплата сдельная в месяц примерно 1000$.

13 лет назад
romannc
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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