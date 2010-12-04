Преподаватель юр-го английского по скайпу

Уважаемые фрилансеры! Агентству для удаленного сотрудничества требуются переводчики английского для выполнения переводов преимущественно финансово-экономической и юридической тематики и преимущественно в направлении RU -> EN. Просьба присылать ваши предложения на [email protected] с темой "Анг + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязательные требования:
-знание юридического английского;
-возможность преподавать по Скайп (кто не знает, что это такое, просьба не беспокоить);
-оплата 280 руб/урок.
Скайп markandvika, сучите.
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