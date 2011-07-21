Нужен постоянный переводчик новостей с английского

Тематика статей - интернет, маркетинг, гаджеты и т.д. Один из сайтов-источников - mashable.com. В день - перевод 2-х статей. Через 3-4 месяца - будет увеличение числа статей. Статьи в среднем по 5-7 тыс. знаков.

Дополнительное требование - умение пользоваться фотошопом. В статьях есть картинки, там текст на английском. Нужно переводить на русский и заменять текст на картинках. Т.е. вы мне сдаете по сути готовую статью, и тексты и графику. За пользование фотошопом оплата будет за каждую картинку отдельно.

Нужен один человек, поэтому отбирать буду строго и будет тестовое задание. Вас будут читать люди и они быстро найдут ошибки в текстах. Если у вас поверхностные знания - не пишите лучше.

Важно также, чтобы вам самим было интересна эта тема и вы понимали IT сленг.

Жду ваших цен, описания опыта, портфолио и все то, что как вам кажется поспособствует вам в этом проекте. Не нужно писать срок и цену и ждать отклика.

Работа постоянная и жду цен не как на фриланс услуги (3-4 у.е. за 1000 знаков), а меньше. Но не в ущерб качеству. Повторяю, я ищу постоянного удаленного переводчика для проекта.