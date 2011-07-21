Нужен постоянный переводчик новостей с английского

Здравствуйте Англоговорящие блоггеры. Для постоянного сотрудничество требуются блоггеры с хорошим знанием английского языка, на уровне разговорного. Задача 3-4 поста в неделю с комментариями к туристическим фотографиям. Все на английском. Постоянная удаленная работа. Основное требование ― хороший английский. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика статей - интернет, маркетинг, гаджеты и т.д. Один из сайтов-источников - mashable.com. В день - перевод 2-х статей. Через 3-4 месяца - будет увеличение числа статей. Статьи в среднем по 5-7 тыс. знаков.
Дополнительное требование - умение пользоваться фотошопом. В статьях есть картинки, там текст на английском. Нужно переводить на русский и заменять текст на картинках. Т.е. вы мне сдаете по сути готовую статью, и тексты и графику. За пользование фотошопом оплата будет за каждую картинку отдельно.
Нужен один человек, поэтому отбирать буду строго и будет тестовое задание. Вас будут читать люди и они быстро найдут ошибки в текстах. Если у вас поверхностные знания - не пишите лучше.
Важно также, чтобы вам самим было интересна эта тема и вы понимали IT сленг.
Жду ваших цен, описания опыта, портфолио и все то, что как вам кажется поспособствует вам в этом проекте. Не нужно писать срок и цену и ждать отклика.
Работа постоянная и жду цен не как на фриланс услуги (3-4 у.е. за 1000 знаков), а меньше. Но не в ущерб качеству. Повторяю, я ищу постоянного удаленного переводчика для проекта.
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