Ищем переводчиков для сотрудничества

Добрый день уважаемые Переводчики-фрилансеры!

Наша команда, FPM, расширяет базу внештатных переводчиков. В связи с этим, приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству переводчиков.

В первую очередь нам требуются специалисты по СКАНДИНАВСКИМ языкам. Приветствуется параллельное знание английского.

Также нам нужны носители АНГЛИЙСКОГО, либо переводчики уровня носителя, готовые качественно переводить художественные работы, и тексты деловой тематики.

Ещё интересно было бы наладить контакт с переводчиками ИВРИТА, и БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКОВ.

Ну и просто всегда рады сотрудничеству с качественными специалистами по любым другим языкам.

Наши пожелания к фриланасерам:

Иметь аську (скайп менее предпочтителен, но тоже устроит), иметь контактный номер телефона для экстренной связи.

Иметь возможность находиться онлайн во время работы над заказом, да вообще всё рабочее время, с 10 до 18 МСК.

Иметь несколько отзывов и протфолио на данном или других фриланс-ресурсах

Ну и конечно предлагать адекватные цены за свои услуги. Потому как от ставок, которые вы нам предложите, будет зависеть количество работы, которое мы сможем дать Вам

Очень просим не стучать к нам в аськи, а оставлять Ваши предложения ниже. Мы обязательно всё прочтем, и обратимся.

Спасибо всем откликнувшимся.