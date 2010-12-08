Ищем переводчиков для сотрудничества

Молодая, динамично развивающаяся seo-marketing-компания Iris International Corporation ищет новых сотрудников. Прежде всего требуется хорошее знание англ. языка, так как компания работает с зарубежными компаниями. Навыки SEO приветствуются, но первоначально ставим критерий знания языка. P.S. Оставляйте ...
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Добрый день уважаемые Переводчики-фрилансеры!
Наша команда, FPM, расширяет базу внештатных переводчиков. В связи с этим, приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству переводчиков.
В первую очередь нам требуются специалисты по СКАНДИНАВСКИМ языкам. Приветствуется параллельное знание английского.
Также нам нужны носители АНГЛИЙСКОГО, либо переводчики уровня носителя, готовые качественно переводить художественные работы, и тексты деловой тематики.
Ещё интересно было бы наладить контакт с переводчиками ИВРИТА, и БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКОВ.
Ну и просто всегда рады сотрудничеству с качественными специалистами по любым другим языкам.
Наши пожелания к фриланасерам:
Иметь аську (скайп менее предпочтителен, но тоже устроит), иметь контактный номер телефона для экстренной связи.
Иметь возможность находиться онлайн во время работы над заказом, да вообще всё рабочее время, с 10 до 18 МСК.
Иметь несколько отзывов и протфолио на данном или других фриланс-ресурсах
Ну и конечно предлагать адекватные цены за свои услуги. Потому как от ставок, которые вы нам предложите, будет зависеть количество работы, которое мы сможем дать Вам
Очень просим не стучать к нам в аськи, а оставлять Ваши предложения ниже. Мы обязательно всё прочтем, и обратимся.
Спасибо всем откликнувшимся.
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