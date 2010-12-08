Переводчик португальского

Добрый день! Для работы над проектом срочно требуется опытный переводчик с/на монгольский язык. Необходимо постоянное (частое) нахождение в сети (не только e-mail, но и ICQ и Skype). Желательно предоставить подробную информацию о себе (опыт, умения, портфолио, отзывы и ...