Переводчик португальского

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Приглашаем к сотрудничеству переводчиков .

Наши требования:

- Опыт работы переводчиком от 3 лет

- Специализация - радиоэлектроника

- Скорость перевода: 4-8 страниц/день

- Высшее образование

- Знание ПК на уровне продвинутого пользователя и постоянный доступ в Интернет

- Личные качества: ответственность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ умение работать самостоятельно‚ желание совершенствоваться

Если Вы заинтересованы иметь дополнительный источник дохода, профессионально развиваться и участвовать в интересных проектах, высылайте Ваше резюме и расценки на [email protected]

13 лет назад
e-talk
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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