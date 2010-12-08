Блоггер с native english

$150
ПереводыЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Здравствуйте Англоговорящие блоггеры.

Для постоянного сотрудничество требуются блоггеры с хорошим знанием английского языка, на уровне разговорного. Задача 3-4 поста в неделю с комментариями к туристическим фотографиям.

Все на английском. Постоянная удаленная работа. Основное требование ― хороший английский.

1. Прикладывайте сразу ссылки на ваши посты на английском языке

2. Какая стоимость 3-4 постов в неделю 5-6 тыс знаков.

Спасибо

13 лет назад
suprom
Роман 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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