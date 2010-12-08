Блоггер с native english

Приглашаем к сотрудничеству переводчиков . Наши требования: - Опыт работы переводчиком от 3 лет - Специализация - радиоэлектроника - Скорость перевода: 4-8 страниц/день - Высшее образование - Знание ПК на уровне продвинутого пользователя и постоянный доступ в Интернет - Личные качества: ответственность‚ ...
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Здравствуйте Англоговорящие блоггеры.
Для постоянного сотрудничество требуются блоггеры с хорошим знанием английского языка, на уровне разговорного. Задача 3-4 поста в неделю с комментариями к туристическим фотографиям.
Все на английском. Постоянная удаленная работа. Основное требование ― хороший английский.
1. Прикладывайте сразу ссылки на ваши посты на английском языке
2. Какая стоимость 3-4 постов в неделю 5-6 тыс знаков.
Спасибо
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