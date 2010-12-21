Англо-киргизский переводчик

ПереводыЗакрыт1 заявка935 просмотров
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Требуется под проект англо-киргизский переводчик со знанием медицинской тематики.

В приложении находится текст, являющийся пробным переводом под проект.

Срок подачи ограничен – прием писем осуществляется до 18.00 по московскому времени

Резюме, расценки и перевод присылайте только на etalkpersonnel.@gmail.com

13 лет назад
e-talk
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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