Требуются переводчики с английского на руский язык

Для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по туристической тематике.

Требования: опыт работы, внимательность к деталям, точный и литературно качественный перевод, способность точно следовать требованиям к переводу, знакомство с CAT-программами (Trados, Wordfast и т. п.), наличие скоростного доступа в Интернет.

Постоянная загрузка, гибкий график, оплата 0.01 евро/слово оригинала (около $4 за 1800 знаков с пробелами). Оплата только на счет Вебмани.

Во вложении прилагается тест.