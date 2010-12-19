Требуются переводчики с любых языков. Работа по размещению и сопровождению объявлений на форумах форекс тематики. Сайт forex-platform.ru

Требования к кандидатам: Свободное владение языком, письменным и разговорным, способность поддержать разговор по конкретному предложению о продаже продукта.

Проект долгосрочный, продразумевающий работу по переводу текстов, работа в качестве службы поддержки. Знание Форекса желательно, но необязательно.

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