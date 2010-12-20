Переводчик немецкого [Устный]

Здравствуйте.

Для устных последовательных переводов деловых встреч и переговоров в Австрии и Германии необходим немецко-русский переводчик.

Просьба обращаться тем кто имеет шенгенскую визу и/или возможность длительного пребывания в Германии или Австрии.

Перелет, проживание и питание оплачивается.

Тематика переводов - контент-менеджмент, СЕО-продвижение, создание сайтов. Переговоры с клиентами и партнерами.

Ждем Ваших резюме и расценок! Так же указывайте контактные данные!