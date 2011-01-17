Переводчики испанского

Уважаемые коллеги!

В связи с расширением базы переводчиков требуются испанско-русские и русско-испанские переводчики по различным тематикам.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тариф, руб. (перевод/редактура).

2. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.

3. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ.

В теме письма прошу указать: [SPA]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su