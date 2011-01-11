Переводчики английского языка на постояную работу.

Ищу 2х человек на постоянную работу в сфере переводов.

Требуются опытные переводчики английского языка.

Основные требования и краткое описание вакансий:

(1)

Письменные переводы текстов с русского на английский язык + общение посредством VoIP.

Тип работы - удаленная, на постоянную работу в соответствии с заданным графиком (оклад + премии)

Требование:

- находиться в сети ПОСТОЯННО с 16,17 до 1,2 (время московское) 5(6) дней в неделю.

- связь будет осуществляться посредством программ обмена мгновенными сообщениями - icq, skype и т.п.

- отличный РАЗГОВОРНЫЙ язык, с уклоном на американский.

- высшее лингв. образование.

- навыки работы с компьютером (MS Office, Internet)

(2)

Поддержка программного продукта - общение посредством VoIP.

Тип работы - удаленная, на постоянную работу в соответствии с заданным графиком (оклад + премии)

Требование:

- находиться в сети ПОСТОЯННО с 16 до 4 (время московское) 7 дней в неделю. Исходя из времени работы могут рассматриваться варианты посменной работы.

- связь будет осуществляться посредством VoIP. Общение с клиентами, осуществление FAQ поддержки.

- отличный РАЗГОВОРНЫЙ язык, с уклоном на американский.

- высшее лингв. образование.

- навыки работы с компьютером (MS Office, Internet)

Оплата по системе Телебанк, Альфаклик, на любой счет (карту).

P.S. Требуются индивидуальные переводчики.

P.P.S. С заявками (резюме на вакансию) просьба обращаться СРАЗУ В ICQ (для быстрого контакта). ICQ: 577937092

P.P.P.S. В объявлении указан начальный уровень ЗП. По факту в зависимости от успешной работы уровень ЗП будет подниматься.