Устный медицинский переводчик немецкого языка

Здравствуйте Товарищи!

Нам нужен устный переводчик немецкого языка (последовательный перевод) на конец февраля, мероприятие - семинар, тема: психология, психиатрия, психосоматика.

Присылайте свое резюме с указанием ставок за рабочий час и рабочий день (8 часов) на [email protected].

Наличие опыта по тематикам в резюме обязательно!

Должен проживать в Москве или МО.

Мероприятия проводятся 1-2 раза в месяц, так что гарантируем частичную занятость.

Заранее спасибо!