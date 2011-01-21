Удаленный переводчик немецкого языка

Для продвижения и поддержки сайта требуются переводчики с английского на немецкий. Работа на дому, свободный график. Перевод художественных текстов. Условия работы: работа на дому, 40 часов в неделю, 20 дней в месяц. Перевод около 60000 слов в месяц, то есть 3000 слов в день. Тексты на перевод высылаем каждый день. Заработная плата от 300$ в месяц (за один язык). Оплата через систему Webmoney. Если Вас устраивают эти условия, пишите нам [email protected]