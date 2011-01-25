Требуются переводчики

Для удаленной работы на постоянной основе требуется письменный переводчик с русского на английский и с английского на русский язык текстов финансово-экономической и юридической тематики для перевода: - контрактов - комплектов учредительной документации - проспектов эмиссий - и т.п. Состав работы: ...