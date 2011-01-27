Оператор в call-центр

Требуется человек, который будет принимать и отвечать на звонки (через skype).

Обязательно знание разговорного английского, так как все звонки на английском.

Возможна как полная, так и неполная занятость и есит возможность подстроить график работы под ваши нужды.

Зарплата от 300 долларов, оплата может быть как ежедневной, так и еженедельной.

Связаться для уточнения интересующих деталей можно по ICQ 617109313