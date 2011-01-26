Требуется удаленный переводчик на английский

Ежедневная работа с девяти часов утра с понедельника по пятницу для перевода обзоров финансовой тематики объемом около 3500 знак. с пробел. Рассмотрю только предложения претендентов, выполнивших тестовое задание (во влож. файле).

Если вы не уверены в своей грамматике – не тратьте свое и мое время!

Необходимо долгосрочное сотрудничество на постоянной основе.

Рассмотрю ваше предложение по стоимости.

PS: обновил файл, теперь все точно открывается.