Требуются переводчики.

ПереводыЗакрыт1 заявка467 просмотров
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Нужны технические переводчики с китайского на русский, а так же переводчики с турецкого на русский.

С предложениями обращаться только по электронной почте [email protected]

13 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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