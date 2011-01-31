Ассистент руководителя со знаем французского языка

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Агропромышленная компания ЗАО «АПК-ИНВЕСТ» объявляет конкурс на вакансию ассистента руководителя со знанием французского языка.

Требования к кандидату:

- девушка до 35 лет;

- высшее гуманитарное образование по специальности «Филология» (французский язык);

- желателен опыт перевода с русского языка на французский язык и наоборот;

- опытный пользователь ПК.

Условия работы:

- место работы – г. Красноармейск;

- график работы - пн-пт с 08:00 до 17:00

Компания предлагает:

- возможность получения языковой практики с носителем языка;

- конкурентный уровень з/п;

- официальное трудоустройство;

- жилье в Красноармейске.

Резюме присылайте по адресу [email protected] с обязательным указанием вакансии в теме письма. Справки по телефону (062) 341-13-65.

13 лет назад
zaoapk
Ольга 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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