Требуются переводчики с корейского

Бюро переводов "Инфоперевод" (www.infoperevod.ru) в г.Санкт-Петербург требуются удаленные переводчики по следующим специализациям: 1) переводчики личных документов (под заверение нотариусом). Требование к специалистам - наличие профильного высшего образования (лингвистическое, филологическое), либо носитель языка (узбекский, таджикский, казахский, украинский и ...
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Требуются технические переводчики с корейского на русский, а так же переводчики с вьетнамского на русский.
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