Англ. переводчик, разбирающийся в Форексе

Уважаемые коллеги! Требуются переводчики по французско-русской языковой паре, способные осуществлять рекламные переводы технической направленности. Основные требования: 1. Навыки технического перевода. 2. Навыки работы в Trados (WordFast) или готовность изучить программу. 3. Опыт переводов - не менее 3 лет. ...
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Требуется переводчик РУ-EN разбирающийся в Форексе. Объём перевода около 300 000 симв. Переводить надо будет учебник и справочную литературу по Форексу с русского на английский.
Внимание. Если вы не разбираетесь в Форексе - лучше не беритесь за задание, т.к. человек не подготовленный не разберётся во всех тонкостях.
Оставляйте, пожалуйста ваши цены и примеры работ.
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