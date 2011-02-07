Англ. переводчик, разбирающийся в Форексе

Требуется переводчик РУ-EN разбирающийся в Форексе. Объём перевода около 300 000 симв. Переводить надо будет учебник и справочную литературу по Форексу с русского на английский.

Внимание. Если вы не разбираетесь в Форексе - лучше не беритесь за задание, т.к. человек не подготовленный не разберётся во всех тонкостях.

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