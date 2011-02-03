Требуется переводчик французского языка

Требуется лингвист для перевода текста с французского языка на русский, выполнения контрольных работ и иных заданий на французском языке.

Требования к кандидату:

1. Отличное знание русского и французского языков;

2. Качественное выполнение работы;

3. Своевременность сдачи готовой работы.

Со своей стороны гарантирую своевременную оплату за работу и сотрудничество на постоянной основе.

Оплату буду производить через систему Web Money или Яндекс-деньги.

Заявку на свободную вакансию прошу отправлять на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на данный проект, опыта Вашей переводческой деятельности.