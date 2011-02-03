Требуется переводчик французского языка

Требуется переводчик для перевода обзоров и технических статей с китайского языка. Обязательные условия - знание темы компьютерного железа, желательно разбираться в серверной тематике и профессиональном оборудовании. Просьба присылать предложения с указанием опыта подобной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется лингвист для перевода текста с французского языка на русский, выполнения контрольных работ и иных заданий на французском языке.
Требования к кандидату:
1. Отличное знание русского и французского языков;
2. Качественное выполнение работы;
3. Своевременность сдачи готовой работы.
Со своей стороны гарантирую своевременную оплату за работу и сотрудничество на постоянной основе.
Оплату буду производить через систему Web Money или Яндекс-деньги.
Заявку на свободную вакансию прошу отправлять на эл. адрес [email protected] с указанием ссылки на данный проект, опыта Вашей переводческой деятельности.
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