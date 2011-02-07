Переводчик французского

Уважаемые коллеги!

Требуются переводчики по французско-русской языковой паре, способные осуществлять рекламные переводы технической направленности.

Основные требования:

1. Навыки технического перевода.

2. Навыки работы в Trados (WordFast) или готовность изучить программу.

3. Опыт переводов - не менее 3 лет.

4. Высокий уровень грамотности.

В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:

1. Тариф, руб. (перевод/редактура).

2. Темпы работы (перевод/редактура)

3. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.

4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ

В теме письма прошу указать: [FrTech]

Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.

Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.

С уважением,

Команда ПК «Альянс PRO»,

www.tran.su

P.S. Бюро научно-технических переводов «Альянс PRO» специализируется на высококачественных узкоспециализированных переводах повышенной сложности. Блог для обсуждений тематик: http://bartov-e.livejournal.com/