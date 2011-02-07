Переводчик французского

Ищу переводчика юридического текста (научная монография) с немецкого на русский
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые коллеги!
Требуются переводчики по французско-русской языковой паре, способные осуществлять рекламные переводы технической направленности.
Основные требования:
1. Навыки технического перевода.
2. Навыки работы в Trados (WordFast) или готовность изучить программу.
3. Опыт переводов - не менее 3 лет.
4. Высокий уровень грамотности.
В случае заинтересованности прошу прислать на [email protected] следующую информацию:
1. Тариф, руб. (перевод/редактура).
2. Темпы работы (перевод/редактура)
3. Резюме + перечень проектов по данной тематике + примеры прошлых работ.
4. Контакты для срочной связи: Skype / ICQ
В теме письма прошу указать: [FrTech]
Обращаем Ваше внимание, что все претенденты в обязательном порядке тестируются.
Оплата заказов через Moneybookers, Webmoney, Yandex.Money, Контакт, Золотая Корона или Анелик, по РФ - безналичный расчет.
С уважением,
Команда ПК «Альянс PRO»,
P.S. Бюро научно-технических переводов «Альянс PRO» специализируется на высококачественных узкоспециализированных переводах повышенной сложности. Блог для обсуждений тематик: http://bartov-e.livejournal.com/
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