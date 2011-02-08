Нужен репетитор английского языка

Требуется переводчик РУ-EN разбирающийся в Форексе. Объём перевода около 300 000 симв. Переводить надо будет учебник и справочную литературу по Форексу с русского на английский. Внимание. Если вы не разбираетесь в Форексе - лучше не беритесь ...