Нужен репетитор английского языка

ПереводыЗакрыт6 заявок197 просмотров
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Занятия можно проводить через Skype

Оплату по часам. Нужен человек с опытом работы репетирора, готовый понять уровень и написать программу. Нужен экспресс курс на 2 месяца.

13 лет назад
HongKongUser
Петр 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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