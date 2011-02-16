Требуются технические переводчики.

Онлайн-школа английского языка english-study-online.ru ищет профессиональных преподавателей для работы на удаленной основе (уроки по Skype). Требования: 1.Высшее профильное образование 2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 2 лет. Опыт преподавания через скайп приветствуется, 3. Опыт ...
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Фирме занимающейся предоставлением услуг письменного технического перевода требуются переводчики на постоянную основу.
Язык перевода : Английский.
Только Санкт-Петербург.
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