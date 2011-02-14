Приглашаем к сотрудничеству переводчиков

ПереводыЗакрыт15 заявок457 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи с обновлением базы переводчиков, приглашаем к сотрудничеству переводчиков С/НА следующих языки:

белорусский, болгарский, венгерский, латышский, литовский, польский, румынский, сербский, турецкий, туркменский, чешский, шведский.

Отдадим предпочтение носителям я зыка, либо дипломированным переводчикам.

Пожалуйста, указывайте ниже ваш опыт, контакты, и средние расценки.

Наши требования к исполнителям:

Иметь аську или скайп.

Иметь возможность быть онлайн в рабочее время

Предоставлять номер телефона для экстренной связи.

Иметь возможность принимать оплату через Вебмани или Яндекс-деньги

Пожалуйста, оставляйте свои предложения ниже, в личку не пишите, мы сами с Вами свяжемся.

Спасибо всем откликнувшимся.

13 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
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