Требуются переводчики на указанные языки. Носители языков или профессионалы уровня носителей. Пишите, пожалуйста, свои тарифы за письменный перевод 1800 знаков с пробелами и контакты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с обновлением базы переводчиков, приглашаем к сотрудничеству переводчиков С/НА следующих языки:
белорусский, болгарский, венгерский, латышский, литовский, польский, румынский, сербский, турецкий, туркменский, чешский, шведский.
Отдадим предпочтение носителям я зыка, либо дипломированным переводчикам.
Пожалуйста, указывайте ниже ваш опыт, контакты, и средние расценки.
Наши требования к исполнителям:
Иметь аську или скайп.
Иметь возможность быть онлайн в рабочее время
Предоставлять номер телефона для экстренной связи.
Иметь возможность принимать оплату через Вебмани или Яндекс-деньги
Пожалуйста, оставляйте свои предложения ниже, в личку не пишите, мы сами с Вами свяжемся.
Спасибо всем откликнувшимся.
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