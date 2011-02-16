Преподаватель английского языка (уроки по Skype)

Онлайн-школа английского языка english-study-online.ru ищет профессиональных преподавателей для работы на удаленной основе (уроки по Skype).

Требования:

1.Высшее профильное образование

2. Опыт работы репетитором (или преподавателем) – не менее 2 лет. Опыт преподавания через скайп приветствуется,

3. Опыт преподавания БИЗНЕС-английского - и/или - опыт подготовки к TOEFL или IELTS

Зарубежные стажировки, опыт проживания в англоязычных странах, наличие сертификатов будут преимуществом.

4. Возможность быть on-line в течение рабочего дня. Нужна постоянная связь с администрацией школы.

5. Высокоскоростное интернет соединение, Skype-гарнитура.

6.Ответственность, пунктуальность, исполнительность

Ждем ваше резюме и сопроводительное письмо на English(значок)english-study-online.ru