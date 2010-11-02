PHP Программист. Срочно

Для интернет проекта нужен PHP программист. Сайт уже работает, необходимо много-много доработок.

Обязательно:

* Знание, или желание работать с фреймворком Yii

* Хороший уровень PHP / OOP/ SQL (MySQL)

Желательно:

* опыт работы с *nix подобной OS.

* опыт оптимизации кода и настроек серверов под нагрузки (чтобы администраторам подсказывать что и как им надо настроить).

* знание SVN.

Желательно, но необязательно, full-time, так как работы много.

Просьба озвучивать есть ли опыт с Yii (или хотя бы представление о нем), есть ли желание работать полный рабочий день на удаленке (если есть, какую з.п. хотели бы), какие проекты делали