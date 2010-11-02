PHP Программист. Срочно

Требуется специалист PHP программирования для того чтобы дописать функции на базе готового вебсайта. Резюме на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет проекта нужен PHP программист. Сайт уже работает, необходимо много-много доработок.
Обязательно:
* Знание, или желание работать с фреймворком Yii
* Хороший уровень PHP / OOP/ SQL (MySQL)
Желательно:
* опыт работы с *nix подобной OS.
* опыт оптимизации кода и настроек серверов под нагрузки (чтобы администраторам подсказывать что и как им надо настроить).
* знание SVN.
Желательно, но необязательно, full-time, так как работы много.
Просьба озвучивать есть ли опыт с Yii (или хотя бы представление о нем), есть ли желание работать полный рабочий день на удаленке (если есть, какую з.п. хотели бы), какие проекты делали
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