Программист на интернет порталы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Нужен программист на два проекта. Один проект на собственной CMS. А один сайт на Joomla.

Требования к знаниям:

- Уверенное знание PHP (обязательно знание особенностей и умение работать как с PHP4, так и с PHP5).

- Умение писать краткий удобочитаемый код

- Умение быстро разбираться в чужом коде

- MySQL, понятие об оптимизации запросов.

- JavaScript, AJAX, приветствуется опыт работы с библиотекой jQuery и jQuery UI.

- XHTML (навыки кроссбраузерной верстки, понятие о валидности).

- CSS.

- Уверенные навыки объектно-ориентированного программирования.

- Приветствуются знания CMS Joomla, знания в области оптимизации быстродействия веб-систем.

Администрирование (базовые знания)

- основные навыки администрирования серверов Apache (и его модулей), MySQL.

- основные навыки администрирования ОС семейства linux

Мы предлагаем:

— Стабильная заработная плата

— Премирование за хороший результат

— Возможность карьерного роста

Условия:

— Заработная плата определяется по итогам собеседования,

— График работы обговаривается на собеседовании

Свое резюме присылайте на электронную почту: [email protected]

13 лет назад
Naymen
Эдуард 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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