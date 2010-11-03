Программист на интернет порталы

Срочно! На постоянную работу. З/П - 1000$ Требуемые навыки : Отличное знание Drupal PHP программирование под Drupal (модификация модулей, views, nodes, forms) Опыт работы с модулями реализующими Rss и рассылку почты Темизация Drupal Темизация Cистемы Меню Drupal Знание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист на два проекта. Один проект на собственной CMS. А один сайт на Joomla.
Требования к знаниям:
- Уверенное знание PHP (обязательно знание особенностей и умение работать как с PHP4, так и с PHP5).
- Умение писать краткий удобочитаемый код
- Умение быстро разбираться в чужом коде
- MySQL, понятие об оптимизации запросов.
- JavaScript, AJAX, приветствуется опыт работы с библиотекой jQuery и jQuery UI.
- XHTML (навыки кроссбраузерной верстки, понятие о валидности).
- CSS.
- Уверенные навыки объектно-ориентированного программирования.
- Приветствуются знания CMS Joomla, знания в области оптимизации быстродействия веб-систем.
Администрирование (базовые знания)
- основные навыки администрирования серверов Apache (и его модулей), MySQL.
- основные навыки администрирования ОС семейства linux
Мы предлагаем:
— Стабильная заработная плата
— Премирование за хороший результат
— Возможность карьерного роста
Условия:
— Заработная плата определяется по итогам собеседования,
— График работы обговаривается на собеседовании
Свое резюме присылайте на электронную почту: [email protected]
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