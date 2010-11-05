Веб-программист на долгосрочное сотрудничество

В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе. Работа в долгоиграющих проектах. Требуемый набор знаний и умений: ООП, PHP/MySQL, умение работать и поддерживать код в команде, шаблонизаторы, браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, nginx, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень надеюсь найти человека, который будет ответственным и будет делать проекты вовремя, за сколько сказал за столько и сделал.
Дизайнер уже есть, нужен только грамотный программист – верстка + программирование под известные бесплатные CMS. Так как уже есть пул сайтов на поддержке (CMS Drupal, Joomla, WordPress) – нужно знать эти 3 CMS очень хорошо, Drupal 100% "умение заточить админку для блондинок". Дальше можете разрабатывать сайты на вам удобной CMS. Часто требуются всплывающие окна – знание Jquery или подобной библиотеки обязательно.
В месяц появляется минимум 2 проекта, многие проекты по известным сайтам, что станет неплохим поспорием для вашего портфолио :)
В кандидате очень важны следующие личные качества:
1) Быть ответственным – делать все вовремя! High Priority!!!
2) Быть часто на связи – skype, icq, мобильный телефон.
3) Быть гибким. Не говорить – "Это не реально", а поискать решение или предложить альтернативу
4) Делать работу не на отъе...
5) Иметь эстетический вкус – да есть дизайнер, но это не значит, что если можно сделать красивей или прилепить удобную фишечку ее не надо делать (возможна доплата как бонус после сдачи). Если это админка, то надо ее затачивать для "блондинок", что бы любой человек смог в ней разобраться, особенно это касается админки Drupal.
6) Быть отзывчивым, стать почти что приятелем
Проекты веду в teamer.ru
Средний чек 10-20К за сайт. По доработкам 1-5К.
От кандидатов прошу дать ссылки на сайты, на ваш взгляд, с наибольшим количеством сложности, что вы делали. Я понимаю, что вы не дизайнеры и на дизайн смотреть не буду, лишь на сложность с точки зрения программирования. Отдельный плюс будет кандидату, который покажет в личку админку для "блондинок" на Drupal.
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