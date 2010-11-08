Web-мастер широкого профиля

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Требуется помощник для работы с клиентскими сайтами, seo.

Требования:

- опыт широкого профиля в разработке сайтов (верстка, структура, стили)

- базовые знания + опыт в seo

- опыт работы с cms, в частности Joomla/Joostina

- в целом

Задачи:

- Регулярная необходимость что-то поправлять, довносить, изменять на сайтах.

- Задачи в seo (сбор запросов, анализ данных).

- Искать/анализировать информацию.

- Для крупных/сложных заданий разной тематики находить и вести подрядчиков/специалистов.

- другие подобные задачи

Качества:

! ответственность

! качественное выполнение заданий, на совесть

! аккуратность

Контакт идет по (по приоритету, убывание):

- почта

- icq

- Skype

- телефон

13 лет назад
internetable
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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