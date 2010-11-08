Web-мастер широкого профиля

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам в команду требуется web-программист, специализирующийся на разработке интернет-магазинов, в данный момент нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо дружит с DRUPALом, интересуют специалисты с Украины, но рассматриваются и другие регионы. Вот перечень некоторых ...
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Требуется помощник для работы с клиентскими сайтами, seo.
Требования:
- опыт широкого профиля в разработке сайтов (верстка, структура, стили)
- базовые знания + опыт в seo
- опыт работы с cms, в частности Joomla/Joostina
- в целом
Задачи:
- Регулярная необходимость что-то поправлять, довносить, изменять на сайтах.
- Задачи в seo (сбор запросов, анализ данных).
- Искать/анализировать информацию.
- Для крупных/сложных заданий разной тематики находить и вести подрядчиков/специалистов.
- другие подобные задачи
Качества:
! ответственность
! качественное выполнение заданий, на совесть
! аккуратность
Контакт идет по (по приоритету, убывание):
- почта
- icq
- Skype
- телефон
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