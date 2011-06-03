Требуется специалист по разработке магазинов

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Нам в команду требуется web-программист, специализирующийся на разработке интернет-магазинов, в данный момент нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо дружит с DRUPALом, интересуют специалисты с Украины, но рассматриваются и другие регионы.

Вот перечень некоторых функций, которыми могут обладать разрабатываемые магазины:

- мультивалютность ;

- многоязычность ;

- система скидок ;

- группировка товаров по коллекциям;

- продажа товара в различных единицах измерения (шт., кг., м2 и т.д.);

- конфигурируемые продукты – продукты с выборочными свойствами (например цвет, размер и т. д.);

- сопутствующие товары ;

- комментарии к товарам ;

- импорт/экспорт товаров в формате CVS и XML (в том числе и обновление цен и количества на складе);

- экспорт заказов.

От вас:

- ссылка на ваше портфолио;

- какие платформы используете в своей работе;

- оценка часа вашей работы.

Спасибо.