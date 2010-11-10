Опытный PHP5 Yii разработчик для ERP-системы

$2000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок186 просмотров
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Требуется PHP5 программист с опытом разработки серьёзных проектов. Важен также опыт проектов на фрейворке Yii.

В заявках прилагайте, пожалуйста, ссылки на 3 наиболее интересных и сложных проекта, желательно на Yii, в которых вы принимали участие с описанием вашего вклада в проект и описанием "сложностей" этого проекта.

Связь лучше осуществлять по почте job [a] me-interactive.net

P.S. Арт-директора, дизайнеры и менеджеры, поберегите, пожалуйста, своё время. Нужен ПРОГРАММИСТ с вполне конкретными навыками и опытом. Подробное ТЗ имеется и управление проектом вполне достойное.

PHP
13 лет назад
MagicEgg
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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