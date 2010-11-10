Требуется исполнитель

Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (ASP.NET) c большим опытом разработки коммерческих проектов. Опыт работы с Flex интересен для проекта, но не обязателен. Требования: опыт работы не ...
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Здравствуйте. Ищу исполнителя для своего личного проекта (детали изложу только при личной переписке). Выберу программиста, готового работать целый рабочий день в течении недели-двух (моя оценка продолжительности разработки) за небольшие деньги. Т.е. нужен человек из "глубинки", для которого $300-400 в месяц ($15-20 в день) - это хорошие деньги. Так что, желающим "зарабатывать" по $тысяче-две-три и более - этот проект не для вас.
Необходимые навыки:
1. работа с текстом. мат-контроль, желательно уметь работать с несколькими языками (многоязычный проект, но начнем с русского).
2. регистрация пользователей. бан.
3. рейтинги
4. всплывающее меню (при наведении мышки на объект)
5. вап
Можете писать сразу в аську 554054730
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