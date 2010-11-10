Требуется исполнитель

Здравствуйте. Ищу исполнителя для своего личного проекта (детали изложу только при личной переписке). Выберу программиста, готового работать целый рабочий день в течении недели-двух (моя оценка продолжительности разработки) за небольшие деньги. Т.е. нужен человек из "глубинки", для которого $300-400 в месяц ($15-20 в день) - это хорошие деньги. Так что, желающим "зарабатывать" по $тысяче-две-три и более - этот проект не для вас.

Необходимые навыки:

1. работа с текстом. мат-контроль, желательно уметь работать с несколькими языками (многоязычный проект, но начнем с русского).

2. регистрация пользователей. бан.

3. рейтинги

4. всплывающее меню (при наведении мышки на объект)

5. вап

Можете писать сразу в аську 554054730